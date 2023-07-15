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السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تعلن عن زيارتين استثنائيتين لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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قررت وزارة الداخلية، بمناسبة الإحتفال (بالعام الهجرى الجديد) وذكرى (ثورة 23 يوليو) ، وحرصاً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، منحهم (زيارتين إستثنائيتين) إعتباراً من يوم السبت الموافق 22/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 21/9/2023 ، ولا تحتسب الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء . 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وزارة الداخلية ثورة 23 يوليو العام الهجري الجديد