ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر تشكيل عصابى ضم عدد 12 شخص لعدد 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.

وتبين ذلك عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.