غياب شيكابالا.. أسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو غدًا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فاركو المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

شهدت القائمة غياب محمود شيكابالا.

وتضم القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

وتلقى الزمالك هزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف، أمام غريمه التقليدي الأهلي، مساء الخميس الماضي، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري، ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 59 في المركز الثالث.