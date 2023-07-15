فريدة خليل تتوج بذهبية بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

تُوجت فريدة خليل لاعبة المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية لمنافسات فردي الشابات ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا التي تستضيفها الأكاديمية العربية البحرية خلال المدة من 11 حتي 16 يوليو الجاري .

جاءت ميدالية فريدة عقب حصدها لـ 1338 نقطة، وحلت الألمانية ناديا فارمند في المركز الثاني برصيد 1323 نقطة، فيما جاءت الإيطالية آنا شييارا الارا في المركز الثالث برصيد 1316نقطة.

وجاءت جنة الجندي لاعبة المنتخب الوطني في المركز الخامس برصيد 1292 نقطة، فيما جاءت زميلتها سارة محمد في المركز السادس عشر، وحلت ريتاج رمضان في المركز التاسع عشر.

وتنطلق منافسات نهائي الشباب بعد قليل بمشاركة الرباعي المصري محمد حاتم، وسيف وائل، وأسامة مدحت، وطارق تامر..

وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبين ولاعبات يمثلون 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردًا.

كان منتخب الفراعنة قد تُوج بميداليتين بواقع ذهبية في تتابع الشباب عن طريق الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت وفضية في تتابع الشابات للزوجي سارة محمد وفريدة خليل.