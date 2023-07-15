تعليم شمال سيناء: أداء امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بدون مشكلات

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم بدء امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣؛ وذلك بمتابعته لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وقال بيان تعليم شمال سيناء، إن طلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائي قد أدوا الامتحانات في الفترة الأولى في مادة اللغة العربية والخط العربي وبلغ زمن الإجابة ساعتان ونصف والفترة الثانية مادة التربية الدينية وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف وبلغ عدد طلاب الصف الرابع ٥٠٣ طالب وطالبة وبلغ عدد طلاب الصف الخامس ٣٣٩ في مادة اللغة العربية و٣٠٦ في مادة التربية الدينية طالب وطالبة وبلغ عدد طلاب الصف السادس ٥٧٥ في مادة أما المرحلة الإعدادية فقد أدى طلاب الصفين الأول والثاني الامتحانات في الفترة الأولى فى مادة اللغة العربية والخط، وكان زمن الإجابة ساعتان ونصف وفي الفترة الثانية فى مادة التربية الدينية وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف وبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي أما المرحلة الثانوية العامة فقد أدى طلاب الصف الأول الثانوي والبالغ عددهم ٢٩٠ والصف الثاني ١٨٥ طالبًا والامتحان في مادة اللغة العربية، وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات.

وأكد وكيل تعليم شمال سيناء علي توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وشدد علي الانضباط داخل اللجان الامتحانية وعلى الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو الهادي داخل اللجان وخارجها مع مراعاة التهوية المناسبة والاضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة والتنبية والتشديد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للطلاب وللساده الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وكما شدد علي عدم الغش واخذ الإجراءات القانونية في حالة وجود الغش وعمل اللازم لهم.