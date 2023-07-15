رسميًا.. أرسنال يضم أغلى صفقة في تاريخه

أعلن نادي أرسنال، اليوم السبت، تعاقده مع ديكلان رايس في صفقة انتقال نهائي قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر أرسنال، بيانًا، أعلن من خلاله ضم ديكلان رايس بعقد يمتد لـ5 سنوات أي حتى 2028، بعد توصل الجانرز لاتفاق مع وست هام بانتقال الدولي الإنجليزي إلى ملعب استاد الإمارات.

ولم يكشف النادي اللندني عن أي تفاصيل مالية لقيمة الصفقة، إلا أن العديد من التقارير أكدت أن صفقة رايس ستكون الأغلى في تاريخ المدفعجية حيث كلفت خزائن النادي ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وخاض صاحب الـ24 عامًا، 245 مباراة مع المطارق في مختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 13 آخرين.

وأصبح ديكلان رايس، ثالث صفقات أرسنال في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الألماني كاي هافيرتز والهولندي يورين تيمبر.

يذكر أن، ديكلان رايس توج مع وست هام ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المنقضي 2022-2023 قبل انضمامه إلى أرسنال في الصيف الجاري.