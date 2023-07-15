زيلينسكي يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي تنفيذ صيغة السلام وأمن الغذاء والطاقة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، أنه بحث مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، تنفيذ صيغة السلام وأمن الغذاء والطاقة.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "اليوم، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول والسيدة الأولى كيم كيون هي في أوكرانيا خلال هذه الزيارة، وهي الأولى في تاريخ علاقاتنا، نناقش كل ما هو مهم للحياة الطبيعية والآمنة للناس والنظام الدولي القائم على القواعد".

ولفت إلى أنه تم مناقشة عودة المرحلين من البالغين والأطفال وتنفيذ صيغة السلام والتحضير لقمة السلام العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة والتعاون الاقتصادي.

وأضاف زيلينسكي: " متأكد من أننا سنعطي المزيد من القوة لبلدنا والمواقف العالمية لأوكرانيا وجمهورية كوريا الجنوبية".

ومن جانبه، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، أن المساعدات الإنسانية الموجهة من بلاده إلى أوكرانيا سترتفع إلى 150 مليون دولار خلال العام الجاري، من 100 مليون دولار العام الماضي.

وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي - عقب قمة مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة الأوكرانية /كييف/ حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - "بتوسيع حجم المساعدات الإنسانية والعسكرية غير الفتاكة إلى أوكرانيا.

كما أوضح أن سول تعتزم أيضًا توسيع حجم الإمدادات إلى أوكرانيا عن العام الماضي، حيث منحت بلاده كييف مواد مثل الخوذات والسترات الواقية من الرصاص.

وكان الرئيس يون والسيدة الأولى،كيم كيون-هي، قد وصلا إلى أوكرانيا في وقت سابق اليوم من بولندا، حيث زار الرئيس الكوري موقع في "بوشا" بالقرب من كييف، وهي منطقة سكنية مدنية تعرضت لهجمات صاروخية واسعة النطاق.

وقال مسئول رئاسي كوري جنوبي، إن "زيارة الرئيس يون سوك يول، جاءت بناء على دعوة من زيلينسكي وأعقبت مداولات داخلية حول الأمن والسلامة وضرورة الزيارة قبل أن يتخذ يون القرار النهائي".

وأضاف"نعد إجراءات شاملة وملموسة للمساعدة والتعاون بين أوكرانيا وكوريا الجنوبية تمشيا مع المبادئ التي حافظت عليها كوريا الجنوبية حتى الآن"، مضيفا أن القمة أصبحت ضرورية لإجراء مناقشات مفصلة حول التعاون حول جهود إعادة الإعمار الأوكرانية.