بالصور.. محمد علي يحيي حفلا موسيقيا في جدة بمهرجان ليالي الخيمة

أشعل الفنان وعازف الكمان محمد علي أجواء مهرجان ليالي الخيمة في المملكة العربية السعودية عبر حفل غنائي حمل لافتة كامل العدد.



وشارك محمد علي في فعاليات ليالي الخيمة بحفل موسيقي بصحبة عازف العود السعودي ريان وعازف البيانو السعودي علي خفاجي وعازف الجيتار المصري باسم سعيد، عبر سهرة جماهيرية على مسرح دار الحكمة في مدينة جدة.



وينشغل محمد علي حاليا بتحضير ألبومه الجديد "بلاك روز" الذي يضم خمس مقطوعات موسيقية مختلفة يكون البطل فيها عزفه على آلة الكمان، ويستعد لإطلاقها بشكل كليبات مصورة، من بينها "شادو"، التي أعاد إطلاقها بفيديو كليب، بعد شهرتها منذ 4 سنوات وحققت ما يزيد عن 5 مليون مشاهدة.



محمد علي عرف بفيديوهاته المصورة بعزف الكمان وإعادة إحياء أشهر الأغاني العربية بالاتكال فقط على الكمانجة، من بينها "موجوع قلبي" و"مشاعر" محققا ملايين المشاهدات بفيديوهاته على طريقة "الكوفرز" حتى قرر الاستقلال لمشروعه الموسيقي الخاص بأول ألبوم "اوريجينال".

كما شارك مؤخرا في توزيع ألبوم حمزة نمرة "نمرة لاونج"، أول ألبوم موسيقي من نوعه في العالم العربي أعاد خلاله حمزة إطلاق أشهر أغنياته بشكل موسيقي فقط بدون غناء.



محمد علي عازف كمان تمتد رحلته في درب الموسيقى لأكثر من عشرين عاما، وضع بصمته الموسيقية بكونه عضوا أساسيا في فرق كبار نجوم العالم العربي، مثل الهضبة عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب والفنان الكبير عبد الله الرويشد والفنان القدير محمد عبده وغيرهم.