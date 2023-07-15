رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع جولاته التفقدية للموقع العام للمدينة الطبية

تابع الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، جولاته التفقدية لأعمال إنشاء الموقع العام لمستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبى وأعمال التجهيزات فى مستشفى الأورام الجامعى للوقوف على آخر مستجدات الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع فى إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية فى الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، ومسؤولى الشركة الوطنية للمقاولات "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".

قال الدكتور رئيس جامعة كفر الشيخ، أن أعمال إنشاءات الموقع العام لمستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبى، وأعمال التجهيزات فى مستشفى الأورام الجامعى، تتم علي قدم وساق للانتهاء منها فى أقرب وقت، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحى أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التى تخدم المواطن وتحققت فى هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع.

وأضاف دسوقي أن الاعمال الجارية حالياً بالموقع العام للمدينة الطبية تشمل الأسوار والمداخل والبوابات والانارة لربط مسشتفي الطوارئ والعيادات الخارجية ومركز الأورام والخزان الرئيسي ببعضها البعض، ومن المقرر أن ينتهي العمل به بنهاية عام 2023.

وأشار إلى أنه يجري العمل على توصيل خطوط الحريق الرئيسية لمستشفي الطوارئ والعيادات الخارجية ومسشتفي الأورام وتجهيز أعمال الخزان الرئيسي للقطاع الطبي، ويجري أيضاً تنفيذ أعمال الحفر للأسوار بالإضافة إلى توصيل كابلات الكهرباء الرئيسية للمباني.