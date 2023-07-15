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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو دياب يتألق في أولى حفلاته لصيف 2023 بالساحل الشمالي

عمرو دياب
عمرو دياب
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وسط حضور جماهيري كبير عاش جمهور الساحل الشمالي ليلة مميزة أمس في حفل النجم الكبير عمرو دياب والذي أحياه في صول تاون وسط حضور جماهيري غفير. 

ظهر عمرو دياب باطلالة مميزة باللون الأبيض ، وقدم مجموعة من أجمل أغانيه لجمهوره ومنها يا أنا يا لأ، برج الحوت ، الحظ ، بحبه ، ده لو اتساب ، قمرين ، العالم الله ، نور العين ، من هنا لبكره ، واحده ونص ، يتعلموا، ميدلي قديم ، هاتتدلع ، بالاضافة الى اغنيته الجديدة ياليل. وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والشعراء والملحنين . وعلى مدار ساعتين تفاعل الجمهور مع الهضبة ورددوا معه اغانيه طوال الحفل . 

ومن ناحية اخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي يوم ١١ أغسطس القادم . يذكر ان عمرو دياب طرح مؤخرا احدث اغنياته بعنوان ياليل وهي دويتو يجمعه بابنه عبد الله دياب ، والاغنية من كلمات امير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد ابراهيم.

عمرو دياب الساحل الشمالي قمرين برج الحوت