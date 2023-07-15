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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

هاني الناظر يحذر من 4 أخطاء تسبب أمراض وعدوى فيروسية في الصيف

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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نصح الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، بتجنب العادات الصحية الخاطئة في حياة المواطنين اليومية خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ، لأنها تسبب أمراض فيروسية وبكتيرية ضارة.

 وحذر الناظر من أربع أخطاء تسبب أمراض وعدوي فيروسية وفطرية وبكتيرية عديدة  كالتالي:

١- استعمال الأدوات الشخصية التي تخص الأخرين وخاصة فرشاة الشعر والمقص وقصافة ومبرد الأظافر وماكينة الحلاقة وفرشاة الأسنان ونظارة الشمس .

 ٢- استعمال الملابس وأغطية الرأس والمناشف والجوارب والأحذية والصنادل والشباشب بجميع أنواعها التي تخص غيرك .

 ٣- بالنسبة للبنات والسيدات، استعمال أدوات الماكياج بجميع أشكالها والماكياج نفسه من كريمات وبودرة وغيرها التي تخص الأخريات .

 ٤- بعد حلاقة الشعر أو إزالته للرجال والسيدات ترك الجلد مكان الحلاقة بدون كريم أو محلول مطهر .

الدكتور هاني الناظر المركز القومي للبحوث فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة أمراض وعدوي فيروسية وفطرية وبكتيرية