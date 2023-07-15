هاني الناظر يحذر من 4 أخطاء تسبب أمراض وعدوى فيروسية في الصيف

نصح الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، بتجنب العادات الصحية الخاطئة في حياة المواطنين اليومية خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ، لأنها تسبب أمراض فيروسية وبكتيرية ضارة.

وحذر الناظر من أربع أخطاء تسبب أمراض وعدوي فيروسية وفطرية وبكتيرية عديدة كالتالي:

١- استعمال الأدوات الشخصية التي تخص الأخرين وخاصة فرشاة الشعر والمقص وقصافة ومبرد الأظافر وماكينة الحلاقة وفرشاة الأسنان ونظارة الشمس .

٢- استعمال الملابس وأغطية الرأس والمناشف والجوارب والأحذية والصنادل والشباشب بجميع أنواعها التي تخص غيرك .

٣- بالنسبة للبنات والسيدات، استعمال أدوات الماكياج بجميع أشكالها والماكياج نفسه من كريمات وبودرة وغيرها التي تخص الأخريات .

٤- بعد حلاقة الشعر أو إزالته للرجال والسيدات ترك الجلد مكان الحلاقة بدون كريم أو محلول مطهر .