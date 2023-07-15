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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري يتوجه إلى قطر في زيارة عمل رسمية

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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توجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت إلى دولة قطر في زيارة عمل رسمية.
وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، تستمر هذه الزيارة لمدة يومين، ويلتقي خلالها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الجزائري، بعد غد الإثنين إلى الصين في زيارة رسمية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية التعاون الاقتصادي.
 

الجزائر زيارة الرئيس الجزائري