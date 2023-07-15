الدرجات تتجاوز الـ50.. الأرصاد تحذر من ظاهرة القبة الحرارية

تتأثر عدد من الدول العربية خلال الأيام الحالية، بظاهرة القبة الحرارية التي تتسبب في ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

ووفقًا لموقع “climatecheck”، فإن القبة الحرارية ليست مصطلحًا علميًا قياسيًا، لكنها تصف أنظمة الضغط الجوي المرتفعة القمعية التي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح والاحتفاظ به لفترات طويلة من الزمن.

وتتأثر مصر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا (القبة الحرارية)، مما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، فضلًا عن تأثرالبلاد بمنخفض الهند الموسمي على سطح الأرض مع كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، بالإضافة إلى ارتفاع في نسب الرطوبة خلال فترات النهار، فترتفع درجات الحرارة نتيجة لالتحام هذه المتغيرات مع بعضها البعض.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في مصر تسجل أجواء شديدة الحرارة رطبة على معظم محافظات الجمهورية، مضيفة “مع وجود نسب رطوبة في الجو سنشعر بقيم درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، لتصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى بين الـ 39 والـ 40 درجة خلال فترة النهار”.

وتابعت: سيكون هناك انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، مع استمرار في تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر.

درجات الحرارة الأيام القادمة

أما درجات الحرارة الأسبوع القادم، فيُتوقع أن يشتد تأثير القبة الحرارية على أنحاء واسعة من شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري في الربع الخالي، حيث يطال ارتفاع درجات الحرارة أغلب أنحاء المملكة السعودية بالإضافة إلى عموم دول الخليج بما فيها الإمارات وعُمان.

ما هي القبة الحرارية؟

تحبس القبة الحرارية الهواء عالي الضغط في مكان واحد، مثل "غطاء القدر" وتؤدي هذه المساحات الكبيرة من الهواء الساخن إلى مزيج من درجات الحرارة الشديدة، وحرائق الغابات المدمرة، وظروف الجفاف.

وتتمثل خطورة القبة الحرارية، في ارتباطها بنمط الطقس الراكد الذي يؤدي إلى ظواهر مثل ارتفاع نسب الرطوبة والحرارة لدرجة كبيرة؛ مما يقلل من قدرة الإنسان على التعامل معها.

وأشارت آخر الخرائط الجوية للمراكز العالمية بأنه يُتوقع تعمق المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا تدريجيًا خلال الأيام المقبلة على شبه الجزيرة العربية؛ ما سيعزز من سطوة القبّة الحرارية على المنطقة لتدخل دول عربية أخرى تحت نطاق تأثيرها.

ويُتوقع أن تبقى بلاد الشام ومصر وشمال المملكة السعودية تحت تأثير القبة الحرارية، بل وتدخل أيضًا العراق والكويت تحت نطاق تأثيرها؛ ويُسبب ذلك درجات حرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة بِعدّة درجات، مع طقس حار في أغلب المناطق، بل وتقترب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية جنوب العراق والكويت.