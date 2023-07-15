مصدر بالأهلي: سيتم الإعلان الرسمي عن صفقة إمام عاشور في هذا الموعد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موعد الإعلان الرسمى عن صفقة إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى الحالي والزمالك السابق بعد انهاء كافة الإجراءات في الفترة الأخيرة.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز"، إن النادي الأهلي سيعلن بشكل رسمي عن صفقة إمام عاشور بعد مباراة المقاولون العرب بالدوري، والمقرر لها غداً الأحد، بعد أن تم تأجيل الاعلان عن الصفقة بسبب مباراة القمة أمام الزمالك.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تسعى لتقديم صفقة اللاعب بشكل مميز خاصة وأن اللاعب سيكون غضافة قوية للفريق وفي ظل الجدل والإثارة الكبيرة والاهتمام الإعلامي بأولى صفقات القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي استعداداً للموسم الجديد.

وشدد المصدر على أن إمام عاشور إجتاز الكشف الطبى بنجاح وأجرى جلسة تصوير في ملعب التتش خاصة بالإعلان عن انضمامه للقلعة الحمراء منذ أيام.

وتابع المصدر أن إمام عاشور سيرتدي القميص رقم 8 فى صفوف الأهلي، وهو الرقم الذى كان يرتديه حمدي فتحي قبل رحيله لصفوف الوكرة القطري.

وحسم النادي الأهلي صفقة إمام عاشور، لمدة 5 مواسم مقبلة بعدما أنهى أمير توفيق المفاوضات مع نادي ميتلاند الدنماركي والاتفاق على المقابل المادي.