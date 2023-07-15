بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان الكنافة بالمانجو على شواطئ الغردقة

انطلقت فعاليات مهرجان الكنافة بالمانجو على شواطئ الغردقة، اليوم السبت، تزامنًا مع فصل الصيف 2023‪ وارتفاع درجات الحرارة، حيث جذب آلاف السائحين من المصريين والأجانب وسط تفاعل الجميع على أنغام الموسيقى على الشواطئ المفتوحة.

كشف مصدر سياحي بالبحر الأحمر بأن عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية نظمت مهرجان الكنافة بالمانجو على الشواطىء المفتوحة، تزامنا مع بدء موسم المانجو صيفا، ولاقي إقبال كبير من السياح من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة أكثر من 11 جنسية أجنبية شاركت في المهرجان.

وأشار المصدر، إلى أن الهدف من مهرجان الكنافة بالمانجو هو الترفيه وإدخال السعادة والبهجة على السياح بغرض تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة، مؤكدا أن السياح حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا.

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