كولر: أدرس المرشحين للانضمام للأهلي وهدفي أن يكون الفريق قوي دائما

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن بعض الأمور التي تخص صفقات النادي الأهلي والتدعيمات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعدما حسم الفريق لقب الدوري الممتاز وحقق الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 4-1 في القمة يوم الخميس الماضي.

ونشر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورة خلال التحضيرات للفترة المقبلة وعلق عليها: كن ممتنا دائمًا لأنك تتمتع بصحة جيدة وتستطيع العمل.. أعمل يوميًا لتقوية فريقنا، أشاهد وأعمل على اللاعبين المرشحين الذين حصلت عليهم من قسم الكشافة لدينا، أتمنى يومًا رائعًا للجميع.

وحسم الأهلي أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي بضم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق، على أن يتم الاعلان عن الصفقة رسميا خلال ساعات.

كما يكثف الأهلي المفاوضات لضم المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب فريق جيونبك الكوري الذي أصبح قريبا من القلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غدا الأحد على ملعب “الجبل الأخضر” ضمن مؤجلات الدوري الممتاز بعدما حسم الفريق اللقب رسميا وتوج به للمرة الـ43 في تاريخه.