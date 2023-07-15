إزالة 85 إشغالا فوريا و10 أكشاك مخالفة خلال حملة مكبرة بشبين الكوم

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على شن حملات مكثفة للتعامل الفوري مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.

شنت رئاسة حى غرب شبين الكوم حملة إشغالات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق الحى وذلك بشوارع سعد زغلول والساحة وميدان سيدى خميس ، أسفرت الحملة عن إزالة 10 أكشاك غير مرخصة وغير مستغلة تعوق حركة السير بالشوارع و 85 إشغال فورى مخالف وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين بهدف تحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية أمام المركبات والمواطنين.

هذا وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها المستمرة في متابعة الحالة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة والتعامل الفوري مع المخالفين ، فضلاً عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.