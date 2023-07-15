أغلى لاعب بريطاني في تاريخ البريميرليج.. أرسنال يعلن التعاقد مع ديكلان رايس

أعلن نادي أرسنال التعاقد مع النجم الإنجليزي ديكلان رايس قائد فريق وست هام رسميا اليوم السبت، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع ناديه خلال الفترة الأخيرة.

وقال نادي أرسنال في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، منذ قليل، إنه يسعده إعلان التعاقد مع ديكلان رايس قادمًا من صفوف نادي وست هام يونايتد، بعقد طويل الأمد.

وكان نادي وست هام يونايتد أعلن في وصت سابق اليوم عبر بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، أن ديكلان رايس يعتبر أغلى لاعب بريطاني في تاريخ الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أنها صفقة بريطانية قياسية من الناحية المالية.

وأعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، رحيل ديكلان رايس قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية، تمهيدًا للانضمام إلى فريق جديد تم الاتفاق معه.