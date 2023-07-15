هنيدي يرفض الرد حول خلافه مع محمد فؤاد

رفض الفنان محمد هنيدى، الرد على سؤاله حول خلافه مع الفنان محمد فؤاد، بعد المشاركة الفنية بينهما فى فيلم "إسماعيلية رايح جاى" والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

وعلق هنيدى، خلال إستضافته ببرنامج "حبر سرى"، حول خلافه مع فؤاد "ربنا يهدى وأنا مسامح ومش هجاوب على أى حاجة خاصة بالسؤال ده".

يذكر أنه نشبت خلافات على صفحات الجرائد والمجلات، بين الفنان محمد فؤاد والفنان محمد هنيدى، بعد الفيلم الذى جمعهما "إسماعيلية رايح جاى"، وظلت القطيعة بينهما فنياً وإنسانياً حتى وقتنا الحالى، ولا يعلم أحد من أشعل فتيل الفتنة بينهما.

فيلم "إسماعيلية رايح جاى" بطولة محمد فؤاد، محمد هنيدى، حمدى غيث، خالد النبوى، حنان ترك، عزت أبو عوف، والإخراج كريم ضياء الدين.