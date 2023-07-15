خبير اقتصادي: السيسي يحاول دمج الاقتصاد الأفريقي بالعالمي

قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن مصر لها دور محوري كبير جدًا في القارة الأفريقية، ولها اهتمامات كبيرة للصعود بالمؤشرات الاقتصادية والتنموية داخل دول القارة الأفريقية.

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحاول بكل جهده أن يدمج الاقتصاد الأفريقي بجانب الاقتصاد العالمي، وأن يحقق الشراكات التجارية الأفريقية مع العالم الخارجي، ووضع الموارد الطبيعية في أفريقيا موضع الاستخدام الأمثل لها.

وأشار إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا الأفريقية، ولديها تطلعات في تحقيق الشراكات التجارية، والاجتماعية بين دول القارة، ولديها أيضًا تطلعات بأن تضع القارة الأفريقية بكل مواردها الطبيعية وإمكانياتها لتحقيق مؤشرات جيدًا في المستقبل.