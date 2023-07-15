النبراوي يخاطب النائب العام لإعلان نتائج تحقيقات «عمومية المهندسين»

تقدم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين بخطاب إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، طالب فيه بسرعة إعلان مجريات وسير التحقيقات في أحداث الجمعية العمومية التي انعقدت في ٣٠ مايو الماضي، واتخاذ اللازم ضد مرتكبي الواقعة.

وقال نص الخطاب: “إيماءً للتحقيقات الجارية بشأن أحداث البلطجة والاعتداء على المهندسين التي وقعت بعد الانتهاء من فرز الصناديق وبعد تفريغ المحاضر الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية للمهندسين، التي انعقدت في ٣٠ مايو الماضي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أود الإحاطة أنني قد قمت بحضور التحقيقات بالنيابة العامة في المحضر رقم 2074 و2075 لسنة 2023 جنح قسم ثاني مدينة نصر والمحاضر الأخرى المتعلقة بهذا الحدث على مدار ثلاث مرات بشخصي وبصفتي، وتقدمت خلالها بكافة المستندات والصور والفيديوهات التي توضح المقتحمين وتدين المتورطين، ومن قاموا بالترتيب معهم وتحريضهم على تلك الواقعة المؤسفة”.

وختم النبراوي:" من منطلق ثقتنا في حرصكم على تحقيق العدالة الناجزة، ودأبكم في الدفاع عن حقوق الشعب المصري، يهيب المهندسون بسيادتكم وبالنيابة العامة سرعة إعلان مجريات وسير التحقيقات في تلك الأحداث، واتخاذ اللازم ضد مرتكبي واقعة الاقتحام والاعتداء والبلطجة التي أساءت للمهندسين والمصريين عموما، حرصًا على إرساء سيادة القانون وإقرار العدالة وصون حقوق المهندسين".