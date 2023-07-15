خبير اقتصادي: مصرشهدت زخما من التواصل المستمر لدعم القارة الأفريقية

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي ، إن مصر خلال الفترة الماضية شهدت زخم من التواصل المستمر لدعم القارة الأفريقية ، وأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي، هدفها زيادة التبادل التجاري، وإحياء الجذور الاقتصادية بين دول القارة.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز" ، أن القيادة السياسية المصرية دائمًا ما تحمل على عائقها هم القارة الأفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة، والزام الدول الصناعية الكبرى التي تسببت في حدوث التغيرات المناخية، التي أثرت بالسلب على القارة الأفريقية دون أن يكون لها دخل في ذلك.

وأشار إلى أن المشاركات المتتالية للرئيس السيسي، في القمم الأفريقية، الهدف منها زيادة القدرات الاقتصادية لدول القارة الأفريقية، وزيادة التبادل التجاري بينهم، والاستفادة من المزايا النسبية التي تمتلكها دول القارة.