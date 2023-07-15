قصر ثقافة شبين الكوم يختتم عرض "مش هاملت"

شهد مسرح قصر ثقافة شبين الكوم ختام العرض الختامي لورشة الكلاون "مش هاملت"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

"مش هاملت" عرض صامت، فكرة وإخراج مي مراد، مخرج منفذ منار حمدان، تنفيذ قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم، وبطولة مجموعة من المواهب المتميزة بالمواقع، وتدور أحداثه حول أمير دنماركي يعود لبلاده ليرى أن والده قد توفي، وعلى الجانب الآخر وجد أمه متزوجة من عمه ثم يظهر له شبح والده ويخبره أن عمه هو من قتله ليستولي على الحكم ليبدأ هذا الأمير في رحلة انتقامه والتي تؤدي هي النهاية لمقتله.

شارك في العرض يوسف أبو المكارم، عمر الصاوي، ملك أبو المكارم حبيبة أحمد، زهراء محمد، لارا أيمن، آسر أبو العينين، يوسف الصعيدي.

جاء العرض بحضور مدير فرع ثقافة المنوفية أحمد فوزي، وعدد كبير من الجمهور.

وقد تخلل أحداث العرض فقرة الجمباز والحركات البهلوانية التي أظهرت مهارات الأطفال، حيث جاء العرض في إطار كوميدي مع مزيج من فن الكلاون الصامت والذي يقدم للمرة الأولى بهذا الشكل والنوع وبمشاركة مجموعة من الأطفال.

FB_IMG_1689422934076

FB_IMG_1689422930894

FB_IMG_1689422928037

FB_IMG_1689422924625