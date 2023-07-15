منتخب مصر للسباحة التوقيعية يتأهل إلى أولمبياد باريس

نجح منتخب مصر للسباحة التوقيعية، في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقرر إقامتها العام المقبل 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتأهل فراعنة السباحة التوقيعية إلى الأولمبياد، بعد الصعود إلى نهائي الفرق في بطولة العالم للألعاب المائية، المقامة بمدينة فوكوكا اليابانية بمجموع 179.03 نقطة ليحققوا أفضل مركز إفريقي في البطولة متفوقين على جنوب أفريقيا.

كما تأهل الثنائي هنا هيكل وملك طوسون إلى نهائي منافسات الروتين الفني "الزوجي"، بمجموع 178.4466 نقطة وضمنتا بذلك بلوغ الأولمبياد.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر بـ8 لاعبات في أولمبياد باريس، ضمن منافسات الفرق، على أن يشارك الثنائي هنا هيكل وملك طوسون في منافسات الزوجي.

وأصبح عدد المصريين المتأهلين إلى أولمبياد باريس 2024، 29 لاعبًا ولاعبة حتى الآن، وهم: 18 لاعبًا في منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم الذي توج بفضية كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، و8 لاعبات بمنتخب سيدات السباحة التوقيعية، بالإضافة إلى عزمي محيلبة “رماية الإسكيت” ومروان القماش “سباحة 800 متر حرة” ومهند شعبان “الخماسي الحديث”.