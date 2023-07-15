انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمطروح

انطلقت فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح، اليوم السبت، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ حفاظا على الثروة الحيوانية مع تقديم الخدمات البيطرية.

وأوضح الدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح، أن الحملة انطلقت اليوم 15 يوليو بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا من خلال 16 وحدة بيطرية، تحت إشراف اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أن أعمال التحصين تبدأ بإعطاء الحيوان لقاح الحمى القلاعية، بالإضافة لجرعة من لقاح حمى الوادي المتصدع، والترقيم والتسجيل للماشية، وكذلك التحرك بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين مع حث المواطنين لتوجههم إلى أقرب وحده بيطرية لتحصين مشيتهم.

وأشار إلى أنه تم كذلك رفع درجة الاستعداد لدى الأطباء للحالة القصوى بالوحدات والإدارات البيطرية، ومنع الإجازات خلال هذه الفترة، والتنبيه بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع أخذ جميع الإجراءات الوقائية.

انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع

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