انطلاق أعمال مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر.. صور

انطلقت بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم السبت، أعمال التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، للعلوم الشرعية والعربية والثقافية، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتنفيذ لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وتفقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، مراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة، وشدد على تنفيذ ما ورد من تعليمات من رئاسة القطاع فيما يخص أعمال مركز التصحيح، مع توفير الأجواء المناسبة لمقدري الدرجات، حرصا على مصلحة الطلاب، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي شكاوى إلى الآن.

وأكد إبراهيم، أن مركز التصحيح جاهز لأعمال تصحيح الشهادات الثانوية الأزهرية، وأن كل المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح استلموا خطاباتهم وعلموا الأماكن التي سينتدبون إليها، كما تم استلام كتيب به التعليمات الخاصة بأعمال التصحيح، حتى يتسنى للجميع معرفة واجباتهم، لتأدية أعمال التصحيح على أكمل وجه.

ورافق رئيس المنطقة في جولته، كلا من أحمد عبادي، الوكيل الثقافي للمنطقة، والشيخ عبد الله صالح، الوكيل الشرعي والعربي، ومدراء المراحل، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.

وكان طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر بقسميها الأدبي والعلمي، قد أدوا امتحاناتهم على مدار الـ40 يوماً الماضية، حيث استمرت الامتحانات منذ يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وانتهت يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، ، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد وجه برفع درجات الاستعداد القصوى خلالل تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ولمعاهد فلسطين الستة بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية .

وأكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنه تم اختيار المعلمين الذين سينتدبون لأعمال التصحيح بدقة وعناية شديدة، حتى تخرج أعمال تصحيح شهادات الثانوية الأزهرية على أكمل وجه، كما تم التنبيه على أن تكون أعداد الملاحظين مناسبة لـتصحيح نماذج الإجابات لـ 143 ألف طالب تقدموا لجميع الشهادات الأزهرية، مشددا على ضرورة التنبيه على الملاحظين لأعمال التصحيح أن يأخذوا وقتهم ويراجعوا نموذج الإجابة أكثر من مرة حتى لا يُظلم أي طالب، حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم إرسال ٢٢٤٢٨ خطاب للمعلمين الذين سيشاركون في أعمال تصحيح جميع الشهادات الثانوية الأزهرية، من خلال الإدارة المركزية للامتحانات، للتصحيح في ١٦ مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

كما تم مراعاة الإجراءات والضوابط المعمول بها للمشاركة في أعمال الانتداب لأعمال التصحيح، حيث تم استبعاد من له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، واستبعاد من وقع عليه جزاءات لأكثر من 15 يوما تتعلق بأعمال الامتحانات.

انطلاق أعمال التصحيح (1)

انطلاق أعمال التصحيح (1)

انطلاق أعمال التصحيح (2)

انطلاق أعمال التصحيح (2)

انطلاق أعمال التصحيح (3)

انطلاق أعمال التصحيح (3)

انطلاق أعمال التصحيح (4)

انطلاق أعمال التصحيح (5)

انطلاق أعمال التصحيح (6)