الرئيس الجزائري يتوجه إلى قطر في زيارة عمل رسمية

السبت 15/يوليو/2023 - 03:00 م

توجه الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، إلى دولة قطر في زيارة عمل رسمية.

وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، تستمر هذه الزيارة لمدة يومين، ويلتقي خلالها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الجزائري، بعد غد الاثنين إلى الصين في زيارة رسمية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية التعاون الاقتصادي.