"بترول أبو ظبي" تبدأ مفاوضات رسمية حول إنشاء كيان قابض جديد للبتروكيماويات

أكدت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" في بيان، اليوم السبت، أنها بدأت مفاوضات رسمية مع شركة "أو إم في إيه جي" ("أو أم في")، حول إمكانية إنشاء كيان قابض جديد للبتروكيماويات، وذلك من خلال الدمج المقترح لحصصهما الحالية في شركتي "بروج بي إل سي" "بروج" و"بورياليس إيه جي" "بورياليس".

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وأكدت "أدنوك" اهتمامها بدراسة هذه الفرصة التي تزخر بالعديد من الإمكانيات الإيجابية للطرفين.

وتعد "بروج" شركةً مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وتمتلك فيها "أدنوك" حصة تمثل نسبة 54 بالمئة، وتمتلك "بورياليس" حصة 36 بالمئة، فيما يمتلك مستثمرون أفراد ومؤسسات حصة 10 بالمئة من أسهم "بروج".

أما شركة "بورياليس"، فهي مملوكة بنسبة 75 بالمئة من قبل شركة "أو إم في" بينما تمتلك "أدنوك" 25 بالمئة من أسهمها.