كولر: لا أفكر في العودة إلى أوروبا وجماهير الأهلي لا تشبع بطولات

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستقبله مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد أن حقق 5 ألقاب مع الفريق في أول مواسمه، ومفاوضات الأهلي لتجديد عقده لمدة موسمين مقبلين.

وقال مارسيل كولر في تصريحات لإذاعة SRF السويسرية عن مستقبله وعن إمكانية عودته إلى أوروبا في الفترة المقبلة، أنه سعيد مع النادي الأهلي، ولا يفكر في العودة إلى أوروبا وربما أجدد عقدي مع القلعة الحمراء إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وأضاف “كولر” أنه وجهازه المعاون احتاجوا لبعض الوقت للتأقلم على الوضع في مصر، وهذا أمر طبيعي ولكن الأمور أصبحت تسير على ما يرام في مختلف النواحي.

وتحدث المدير الفني السويسري عن الضغوط التي من الجماهير بعد الفوز بالدوري المصري مبكرًا، قائلا إنه “يريد أن يصبح ناجح مع الأهلي والفريق قدم موسمًا رائعا، ونشعر بضغط عشرات الملايين من جماهير الأهلي خاصة أن جمهور الفريق يرغب في الفوز دائما بكل البطولات والتعادل في أي مباراة غير مُرضٍ لجماهير الأهلي”.

وكشف “كولر” عن حقيقة تواصله مع رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، قبل خوض المهمة خاصة وأنهما يحملان نفس الجنسية السويسرية مؤكدا أنه “لم يحاول التواصل مع رينيه فايلر باعتباره مدرب الأهلي السابق وأردت تشكيل وجهة نظري الخاصة بخوض التجربة مع الأحمر”.

وتابع: “لا أواجه صعوبات في الحديث مع اللاعبين على صعيد اللغة، وأتحدث الإنجليزية ولديّ مترجم أما على صعيد الجمهور فهم لا يتحدثون كثيرًا، إذا قابلت أحد فيلتقط صورة معي بصمت، كما أنني أتواجد داخل الفندق أغلب الوقت، وإذا خرجت أكون داخل السيارة نظرًا لحرارة الجو بعض الشيء”.

وقال مارسيل كولر إنه “لا يعلم إذا كان سأستطيع الحصول على إجازة هذا الصيف في أوروبا، بسبب رغبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تحديد مباراة السوبر الإفريقي وهذا الأمر قد يمنعه من ذلك إذا تضاربت المواعيد”.



