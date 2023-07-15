تراجع أسعار السلع المستوردة في أمريكا خلال يونيو الماضي

تراجعت أسعار الواردات الأمريكية خلال يونيو الماضي، كما واصلت أسعار الصادرات تراجعها وذلك وفقًا لبيانات رسمية أميركية.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وأظهرت البيانات أنَّ أسعار الواردات تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، وذلك بعد أن تراجعت بنسبة 0.4 بالمئة خلال مايو الماضي.

وجاء التراجع الطفيف في أسعار الواردات في الولايات المتحدة نتيجة تراجع أسعار الواردات من غير الوقود بنسبة 0.4 بالمئة بعد استقرارها في مايو الماضي.

وتراجعت أسعار الإمدادات والمواد الأولية غير الوقود، والسلع الاستهلاكية والأغذية والأعلاف والمشروبات والسيارات لتسهم كلها في تراجع أسعار الواردات ككل.

وفي الوقت نفسه، زادت أسعار واردات الوقود بنسبة 0.8 بالمئة خلال يونيو الماضي بعد تراجعها بنسبة 4.3 بالمئة خلال مايو.

وتراجعت أسعار الصادرات الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 بالمئة بعد تراجعها بنسبة 1.9 بالمئة خلال الشهر السابق.

وزادت أسعار الصادرات الزراعية بنسبة 1.6 بالمئة شهريا بعد تراجعها في الشهر السابق بنسبة 2.4 بالمئة، في حين تراجعت أسعار الصادرات غير الزراعية بنسبة 0.9 بالمئة خلال يونيو الماضي، بعد تراجعها بنسبة 1.9 بالمئة خلال مايو.