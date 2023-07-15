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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة البرازيلي "سوزا"

البرازيلي جوستافو
البرازيلي جوستافو سوزا
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يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة في المفاوضات مع نادي جيونبك الكوري للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا.
ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع اللاعب جوستافو سوزا ومسئولي نادي جيونبك الكوري، بعد موافقة السويسري كولر على التعاقد مع اللاعب عقب المفاضلة مع أكثر من لاعب اجنبي في الفترة الأخيرة.

وابدى “كولر” اعجابه بامكانيات المهاجم البرازيلي وأنه سيكون إضافة لخط الهجوم الأحمر في ظل طلب المدير الفني السويسري بتدعيم مركز رأس الحربة في القلعة الحمراء.

واقترب الأهلي من حسم الصفقة في الساعات المضية بعد أن استقر الجهاز الفني ولجنة التخطيط على ضم اللاعب ويبقى فقط الاتفاق على المقابل الماضي مع النادي الكوري الجنوبي الذي يرتبط اللاعب بعد معه حتى نهاية الموسم المقبل.

وكان “سوزا” صاحب الـ29 عاما أحد خيارات الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية  في يناير الماضي ولكن المفاوضات فشلت في اللحظات الأخيرة بعد الانباء التي تردد عن أن لاعب الفريق السابق البرازيلي برونو سافيو هو من عطل الصفقة بالتواصل مع مواطنه.
وكان المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي تحدث في وقت سابق، أن وكيل جوستافو سوزا طلب 500 ألف دولار عمولة وهو ما تسبب في تعطل الصفقة.

وخاض سوزا خلال الموسم الحالي 19 مباراة في كل البطولات مع نادي جيونبك الكوري، سجل خلالها 5 أهداف، 4 منها في الكأس، وهدف واحد في الدوري. 
 

النادي الاهلي نادي جيونبك الكوري البرازيلي جوستافو سوزا