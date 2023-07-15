رئيس "مياه مطروح" يلتقي وفدا من خريجى البرنامج الرئاسي العاجل

استقبل الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح، مساء أمس، بمقر مكتبه بالشركة، وفدا مكون من 13 شابا وفتاة من أبناء المحافظة ممثلي خريجى البرنامج الرئاسي العاجل لتاهيل الكوادر الشبابية المتميزة بالمحافظات الحدودية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

جاء ذلك بحضور عبد الغني فرج منسق عام البرنامج بالمحافظة، ومحمد خضر مساعد رئيس مجلس الإدارة للعلاقات العامة والإعلام والأزمات ومدير العلاقات العامة بالشركة، وياسر السيد مدير عام الشئون القانونية بالشركة.

وتناول اللقاء مناقشة الوفد الشبابى لمشكلة مياه الشرب التى تعانى منها المحافظة والوقوف على أهم الحلول التى اتخذتها الشركة وكيفية إدارة الأزمة على مدار العامين الماضيين وصولا إلى الوضع الحالى وبداية تحسن الأوضاع حاليا، وكذلك الإجراءات المستقبلية لاحتواء الأزمة وحلها بشكل نهائى.

واستمع الدكتور إبراهيم خالد إلى عدد من الشكاوى والطلبات التى قدمها وفد خريجى البرنامج الرئاسي العاجل وخاصة أنهم أيضا من سكان المدن المختلفة بالمحافظة وليس مرسى مطروح فحسب، وكان أبرز تلك الطلبات انتظام مواعيد ضخ المياه في مدينة مرسى مطروح مع تحديد أيام متعدده لكل قطاع وسرعة صرف إيصالات المياه.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إنه تم الاستجابة الفورية اليوم لأحد الطلبات الخاصة بمنطقة القصر، حيث تم الضخ على غراب القصر مباشرة والضخ على شبكات القصر لتقليل الضغط على الاغربة.

كما تم تلبية هذا الطلب كما تم إطالة فترة الضخ اليوم على غراب القصر، وقد لاقى هذا القرار استحسان ومردود إيجابي من سكان منطقة القصر.

وفى منطقة الضبعة اقترح الشباب أن يتم تغيير موعد الضخ بمدينة الضبعة، والذى كان محدد فى الساعة الرابعة فجرا إلى موعد آخر يتناسب مع المواطنين بان يكون الضخ فى الساعة 5 أو 6 مساءً أو الساعة 8 صباحا بحد أقصى.

ومن جانبه وعد رئيس مجلس الإدارة بدراسة المقترح واتخاذ القرار المناسب لما فيه صالح المواطنين.

فى الوقت ذاته طالب أحد الشباب من مدينة سيدى برانى بزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة مياة برانى، واستكمال باقى الشبكة، كما طالب بإقامة مشروع صرف صحى بالمدينة.

وأوضح رئيس الشركة أن هذه المطالب مدرجة فعليا فى خطة الهيئة القومية وسيتم تنفيذها الفترة القادمة.

ومن جانبه قام محمد خضر مساعد رئيس الشركة بعرض تقديمى عن أهم إنجازات شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح وأفرعها والمحطات التى حصلت على شهادات الجودة والايزو العالمية، ومراكز خدمة العملاء التى تم إنشاءها وتطويرها، وآخر المستجدات من أعمال التطوير بالشركة على مدار الخمس سنوات الماضية؛ لتعريف وفد خريجى البرنامج الرئاسى العاجل لتأهيل الشباب بالمحافظات الحدودية بمطروح بكافة المعلومات والمتابعة مع الشركة.

رئيس "مياه مطروح" يلتقي وفد من خريجى البرنامج الرئاسي العاجل ويستجيب لمطالبهم

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