رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد يستقبل مساعد أول وزير العدل لتهنئته بالمنصب.. صور

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠٢٣، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل؛ وذلك لتقديم التهنئة على اختياره رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، وتوليه مهام منصبه الرفيع.

جاء ذلك في حضور المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الادارية.

وخلال اللقاء، رحب المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بزيارة المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل، وأكد على تقديره البالغ لما تقدمه وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان - وزير العدل، من دعمٍ متواصل ومستمر للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية.

ومن جانبه تقدم المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل بأطيب أمنياته بالتوفيق للمستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، في قيادة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تباشر رسالتها السامية في تحقيق العدالة، وإعلاء سيادة القانون.

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