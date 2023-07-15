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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد يستقبل مساعد أول وزير العدل لتهنئته بالمنصب.. صور

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠٢٣، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل؛ وذلك لتقديم التهنئة على اختياره رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، وتوليه مهام منصبه الرفيع.

جاء ذلك في حضور المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الادارية.

 وخلال اللقاء، رحب المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بزيارة المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل، وأكد على تقديره البالغ لما تقدمه وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان - وزير العدل، من دعمٍ متواصل ومستمر للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية.

ومن جانبه تقدم  المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل بأطيب أمنياته بالتوفيق للمستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، في قيادة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تباشر رسالتها السامية في تحقيق العدالة، وإعلاء سيادة القانون.

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