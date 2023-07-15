محافظ مطروح يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٥.



وجاء نص البرقية كالتالي،" فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيـس جمهوريـة مصـر العربية، يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية، والأمنية، والشعبية، والشباب ،والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥.



وبهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار، وأن يرعاكم ويسدد خطاكم نحو مسيرة عطائكم الوطنية من أجل البناء والتنمية لمصرنا الغالية وتحقيق النهضة الحضارية في شتى المجالات في ظل قيادتكم الحكيمة و بسواعد أبنائها، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة ”.



وتابع محافظ مطروح في برقيته “ نعاهد الله على المضي قدما داعمين قراراتكم الحكيمة نحو التقدم والازدهار والاستقرار من أجل توفير حياة كريمة لكل إنسان مصري متعكم الله بموفور الصحة والعافية و سدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً وكل عام و سيادتكم و مصر بخير ".

كما بعث محافظ مطروح بهذه المناسبة برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي جمعة مفتي الديار المصرية، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية والامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والاستقرار والازدهار.