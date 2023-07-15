ads
السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يصيب فلسطينيا بالرصاص ويعتقله بدعوى محاولته التسلل إلى مستوطنة في الخليل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أصيب شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة "السموع"، في محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المُحتلة. 
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب، لم تعرف هويته بعد، قربه من البلدة المذكورة، واعتقلته، بذريعة مُحاولته التسلل إلى مُستوطنة "عساهيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل. 

الاحتلال الإسرائيلي السموع لخليل الضفة الغربية