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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزارة الرياضة تعلن شروط الالتحاق بالبرنامج القومي لإعداد وتأهيل النشء والشباب للقيادة

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي  ،من خلال  الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، عن شروط الالتحاق بالبرنامج القومي لإعداد وتأهيل النشء والشباب للقيادة في نسخته الأولي بمحافظات القاهرة الكبري، الذي يحمل شعار « قادة الجمهورية الجديدة » تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة.

و يستهدف البرنامج نحو بناء القدرات وصقل المهارات القيادية للمشاركين تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتعزيز  الهيكل الإداري للدولة بكافة قطاعتها بالصف الثاني من الكوادر المؤهلة لتولي المناصب القيادية خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت شروط الإلتحاق بالبرنامج:

- مصري الجنسية.

- المرحلة العمرية من ٢٠ لــ٤٠ سنة.

- إجادة أحد اللغات الأجنبية أو أكثر.

- إجادة مهارات التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.

- لديك الخبرات في العمل المجتمعي والتطوعي.

- عضو بمركز شباب أو نادي.

- لديك خبرات وممارسات رياضية.

- لديك خبرات ومهارات قيادية، ومارست دور قيادي من قبل.

- يراعى إختيار نسبة ٥٪ من ذوي القدرات والهمم.

- ولأول مرة يراعى نسبة ٥٠٪ من القيادات النسائية الشابة.

- البرنامج لا يوفر إقامة وإعاشة الأولوية في هذه النسخة لساكني القاهرة الكبرى.

- من المقرر  التواصل المباشر مع السادة المشاركين بعد إنتهاء فترة التسجيل حتي ٢٠ يوليو الجاري ٢٠٢٣
https://forms.gle/KegU3x4NzzpHh1BV7

اشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة النشء والشباب قادة الجمهورية الجديدة احمد محمدي