تأجيل محاكمه متهم بأنصار بيت المقدس

قررت محكمه الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم بالقضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس"لجلسه ١٩ سبتمبر



أسندت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، فى تلك الفترة، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.