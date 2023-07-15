ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كوريا الجنوبية إلى 21 وفاة و9 مصابين

السبت 15/يوليو/2023 - 02:17 م

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جميع أنحاء البلاد إلى 21 حالة وفاة و9 مصابين، كما أدت الأمطار الغزيرة أيضا إلى فقدان 10 أشخاص وإجلاء آلاف آخرين من منازلهم.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - في نسختها الإنجليزية - أن عدد الضحايا بلغ 21 وفاة و9 مصابين حتى الساعة الرابعة عصر السبت (بتوقيت كوريا الجنوبية)، لافتة إلى أن معظم الوفيات تم الإبلاغ عنها في مقاطعة شمال كيونج سانج الجنوبية الشرقية، حيث توفي 16 شخصًا أغلبهم بسبب الانهيارات الأرضية وانهيارات المباني الناتجة عن الفيضانات.

ونوهت سلطات مكافحة الحرائق المحلية عن فيضانًا غمر أحد الطرق بسرعة كبيرة في مدينة تشيونجو حتى لم يتمكن السائقون والركاب من الإجلاء، لافتة إلى أن بحسب كاميرات المراقبة مازال هناك 19 سيارة على الطريق الذي غمرته المياه، لكن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين بالداخل لا يزال غير معروف، ما يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا.

ولفتت وكالة "يونهاب" إلى مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا بينما تبذل الحكومة قصارى جهدها لتقييم الأضرار في جميع أنحاء البلاد.