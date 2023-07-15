الاتحاد الأوروبي يدين مقتل العشرات في غرب دارفور على أيدي قوات الدعم السريع

السبت 15/يوليو/2023 - 02:12 م

أدان الاتحاد الأوروبي مقتل ما لا يقل عن 87 شخصًا في غرب دارفور بالسودان على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها حسبما يُزعم.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة: أن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أطراف النزاع إلى السماح بالبحث عن القتلى وجمعهم وإجلائهم.

