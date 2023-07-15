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السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يدين مقتل العشرات في غرب دارفور على أيدي قوات الدعم السريع

قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع
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أدان الاتحاد الأوروبي مقتل ما لا يقل عن 87 شخصًا في غرب دارفور بالسودان على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها حسبما يُزعم.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة: أن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أطراف النزاع إلى السماح بالبحث عن القتلى وجمعهم وإجلائهم. 
 

الاتحاد الأوروبي دارفور السودان قوات الدعم السريع