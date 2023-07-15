أوقاف الأقصر تحتفل بالعام الهجري الجديد بإقامة احتفالية وعقد 40 ندوة

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، اليوم السبت، عن عقد 40 ندوة بالمساجد الكبرى خلال شهر محرم 1445، احتفالا بالعام الهجري الجديد، والتي سيتم إقامتها كل يوم خميس من كل أسبوع، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، مدير مديرية أوقاف الأقصر، أن الندوات يتم فيها الدعوة لنشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي صدرتها الجماعات المتطرفة عن ديننا الحنيف، ويشارك في هذه الندوات نخبة من الدعاة المتميزين بالمديرية وذلك عقب صلاة المغرب وحتى صلاه العشاء، وسوف يتم الإعلان عن أماكن عقد هذه الندوات في القريب العاجل.

وأشار عبدالدايم، إلى أن مديرية أوقاف الأقصر ستحتفل أيضاً بالعام الهجري الجديد 1445هـ، من خلال إقامة احتفالية كبرى بمسجد العارف بالله السيد يوسف، بكورنيش النيل بالكرنك بجوار قاعة المؤتمرات بمدينة الأقصر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/18، بعد صلاة المغرب وبحضور كوكبه من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.