تحويلات مرورية بكفرالشيخ بعدغلق عبور السيارات لمزلقان الإنشاء والتعمير

تشهد مدينة كفر الشيخ، تحويلات مرورية، بمنطقة مزلقات الانشاء والتعمير ، لمدة 6 أيام، حيث تم منع مرور جميع المركبات، السيارات، والموتوسيكلات، والتوك توك، حتى 20 يوليو 2023م، وتتولى هندسة السكة الحديد بكفر الشيخ، أعمال الصيانة والتحسينات بالسكة الحديد بمنطقة المزلقان، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وخلال تلك المدة التي سيتم غلق المزلقان جزئيا، سيكون المرور من شرق لغرب مدينة كفر الشيخ من خلال طريق صبري القاضي المتجه لموقف كفر الشيخ العمومي أو من غرب كفر الشيخ لمحور سعد زغلول، ومنه لشرق المدينة، أو من امتداد صبري القاضي المتجه لطريق محلة موسى سخا، عبورا مزلقان سخا، لشرق كفر الشيخ.