رئيس جامعة الأزهر يشهد افتتاح المؤتمر السنوي الموحد لأقسام أمراض الكبد والجهاز الهضمي

أشاد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود قطاع الطب بجامعة الأزهر في سبيل خدمة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بالمجان من خلال مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط؛ جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السنوي الموحد لأقسام أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور عبده مبروك الشافعي، رئيس أقسام أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة رئيس المؤتمر، والذي يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وثمن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، جهود الجيش الأبيض في دعم جهود الدولة المصرية نحو تخفيف المعاناة عن المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن قطاع الطب بجامعة الأزهر داعم رئيس لجهود الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال القوافل الطبية والإسهام في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح الدكتور عبده مبروك الشافعي، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر المجمع لأقسام أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بجامعة الأزهر تناول أكثر من 25 بحثًا حول الجديد والحديث في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير الضوئية المتقدمة على مستوى العالم، وكذلك الجديد في الأمراض المعدية التي تكاد تهدد حياة جميع الشعوب وخصوصا الطرق الحديثة في العلاج والوقاية منها، مشيرا إلى أن المؤتمر أوصى بضرورة نشر التوعية الطبية بمخاطر هذه الأمراض وطرق الوقاية والعلاج منها، كما أوصى المؤتمر بأهمية تداول الأبحاث العلمية المقدمة إلى المؤتمر بين الأطباء وخصوصا شباب الأطباء حتى يكونوا على علم ودراية بكل ما هو جديد وحديث في هذا المجال.

وفي ختام المؤتمر قام الدكتور عبده مبروك الشافعي بتقديم شهادات الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إضافة إلى تقديم الشكر لعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر في القاهرة ودمياط وأسيوط.

شارك في جلسات المؤتمر عدد من أساتذة أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، ومعهد الكبد بالمنوفية، ومعهد تيودور بلهارس، إضافة إلى مشاركة أطباء من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والتأمين الصحي، وقد عقد على هامش المؤتمر ورش عمل وتدريبات متخصصة في مجالات مناظير الكبد والجهاز الهضمي؛ بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية، تأكيدًا على أهمية التعليم الطبي المستمر في خلق أجيال من الأطباء مدربة التدريب اللازم.