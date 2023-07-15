تحرير ٥٦ محضرا تموينيا خلال حملات رقابية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا بالتعاون مع مديرية التموين، اليوم السبت ، تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق، والمحال التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وأوضح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أن الوحدة المحلية حررت ٣٨ محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية جريس حيث تنوعت المخالفات بين( إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، و عدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجن)، بالإضافة إلى ١٢ محضرا خلال حملة على المخابز و الأسواق تنوعت بين سلع منتهية الصلاحية و سلع بدون فواتير بالإضافة إلى تجميع سلع مدعمة وتم التحفظ على كمية كبيرة من السولار والأعلاف ، فضلا عن ضبط ١٨٧ كرتونة عصير منتهي الصلاحية خلال حملة تفتيشية على الأسواق بنطاق المدينة .



وفى العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت ٦ محاضر تموينية خلال حملة على المحال التجارية بقرية صفانية تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار و عدم وجود ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.



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