ads
السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير ٥٦ محضرا تموينيا خلال حملات رقابية بالمنيا

جانب من الحملات
جانب من الحملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا بالتعاون مع مديرية التموين، اليوم السبت ، تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق، والمحال التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

 وأوضح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أن الوحدة المحلية حررت ٣٨ محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية جريس حيث تنوعت المخالفات بين( إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، و عدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجن)، بالإضافة إلى ١٢ محضرا خلال حملة على المخابز و الأسواق تنوعت بين سلع منتهية الصلاحية و سلع بدون فواتير بالإضافة إلى تجميع سلع مدعمة وتم التحفظ على كمية كبيرة من السولار والأعلاف ، فضلا عن ضبط ١٨٧ كرتونة عصير منتهي الصلاحية خلال حملة تفتيشية على الأسواق بنطاق المدينة .

وفى العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت ٦ محاضر تموينية خلال حملة على المحال التجارية بقرية صفانية تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار و عدم وجود ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.
 

339816761_670519937742162_8634992750870139269_n
339816761_670519937742162_8634992750870139269_n
356547977_1313090259315275_4531585530139353202_n
356547977_1313090259315275_4531585530139353202_n
356547992_1265680274083347_3717823009888069015_n
356547992_1265680274083347_3717823009888069015_n
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملة مكبرة علي المخابز حملة تفتيشية محاضر تموينية