انطلاق دورة عناصر العرض المسرحي بمهرجان كلباء العاشر

انطلقت فعاليات النسخة العاشرة من دورة عناصر العرض المسرحي التابعة لمهرجان كلباء للعروض المسرحية القصيرة في المركز الثقافي بمدينة كلباء الإماراتية، والتى شارك فيها ٤٠ فنانا شابا، وقدمها الفنان إبراهيم سالم مستعرضا المحاور التدريبية التي ستركز عليها الورشات الثلاث.

أقيم ذلك بحضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، وعقب حفل الاستقبال بدأت تحت إشراف "سالم" نفسه «ورشة التمثيل» التي تستمر حتى 23 يوليو الجاري، بمحاضرة نظرية تطرقت إلى محطات من تاريخ المسرح في العالم والإمارات، قبل أن تتناول أبرز المفاهيم حول مصطلح التمثيل المسرحي، ودور الموهبة، وأثر التعليم في بناء شخصية وأدوات الممثل، إضافة إلى السمات العامة لمناهج الأداء التمثيلي الرائجة.

وشهدت المحاضرة مناقشات بين المشرف والمشاركين، تركزت حول المصادر وبرامج التدريب والوسائل التي تمكن هواة التمثيل من تطوير قدراتهم بصفة ذاتية.

وإبراهيم سالم ممثل ومخرج، وعضو مؤسس في فرقة المسرح الحديث بالشارقة، وعضو مؤسس في جمعيَّة المسرحيين، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحيَّة في الكويت منتصف الثمانينيات، وبدأ مشواره المسرحي عام 1979.

و«دورة عناصر العرض المسرحي» برنامج تدريبي سنوي تنظمه دائرة الثقافة في مثل هذا الوقت من كل عام، لإعداد وتطوير مهارات هواة المسرح من كل الأعمار، وتشتمل الدورة على محاضرات نظرية وعملية في ثلاثة مجالات، هي التمثيل، والإخراج، والسينوغرافيا، وتختتم بمجموعة من المشاريع المسرحية المنتقاة بوساطة المشرف الفني، لتقدم في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظم دورته العاشرة في سبتمبر القادم.