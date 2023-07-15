أبرز فعاليات اليوم من مهرجان العلمين "العالم علمين"

قال محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، إن فعاليات المهرجان في الأسبوع الأول قوية جدا ومبهجة جدا وبها أجواء حماسية، وبالأمس كان اليوم مهم جدا مع الزائرين والجماهير، وهي فعالية تحدي الجيل الذهبي بمشاركة نجوم مصر في كرة القدم.

وأضاف "جميل"، في رسالة على الهواء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"،اليوم السبت، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أجواء الامس كانت مختلفة وكنا نفتقدها منذ سنوات طويلة، عدنا بالذاكرة إلى بطولات كأس الأمم الأفريقية الثلاث التي فزنا بها".

وتابع: "فريق محمد فضل فاز على فريق احمد حسن بضربات الجزاء، وفريق حسام غالي فاز على فريق حازم إمام بأربعة اهداف مقابل ثلاثة أهداف.. والهتافات كانت جميلة مثل ارقص يا حضري ولو عاوز تهده هات له جدو".