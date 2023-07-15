أبرز الفعاليات الترفيهية والرياضية في مهرجان العلمين

قال المهندس عمرو أحمد عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين، إن فعاليات المهرجان ستشهد اليوم منافسات لعبة تيك بول، مشيرًا إلى أن نتاليا ومايا بطلتي العالم في اللعبة تشاركان في البطولة، كما أن الفترة المسائية ستشهد أحداثا ترفيهية، مثل حفل للاعبي التيك بول، بخلاف الأحداث العادية، إذ يشارك الجمهور مع هؤلاء النجوم.

وأضاف "أحمد": خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم السبت، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "تكاتفنا جميعا في تحالف من 10 شركات من أكبر شركات في مصر والوطن العربي في إدارة الفعاليات، ونسقنا مع الاجهزة المعنية، لذلك فقد جرحنا بتنظيم مشرف".

وتابع: "بعد هذا التكاتف، وضعنا خططا تبين الكيفية التي سنعمل بها طوال اليوم وكنا ننظر إلى بقية التفاصيل، مثل مكان سيارات الإسعاف وعربات الطعام، وكيفية دخول وخروج الناس من أماكن الفعاليات المختلفة".

وأكد: "مدينة العلمين الجديدة يمكنها استقبال مهرجان بهذا الحجم الكبير، ويمكنها استقبال فئات من جميع الأعمار والدول، وسنشهد اليوم نهائي بطولتي التيك بول وتحدي الجيل الذهبي"، مشيرًا إلى أن المهرجان سيشهد فعاليات غنائية ورياضية وفنية وترفيهية، وذلك في 5 أماكن.

وواصل: "سيكون لدينا كوكبة من أهم المغنيين في مصر والوطن العربي مثل تامر حسني وكايرو كي وأنغام وراغب علامة ونانسي عجرم وكارول سماحة، وتحدي الجيت سكي سيكون في نهاية شهر أغسطس بمشاركة لاعبين عالميين".

