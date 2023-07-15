وائل رياض: زيزو أفضل لاعب مصري في الدوري

قال وائل رياض، المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي الحالي ولاعب الأهلي الأسبق، إن فكرة مهرجان العلمين رائعة للغاية، مطالبا بالمزيد من الإيفنتات التي تجمع لاعبي كرة القدم المصريين المعتزلين.

وأضاف "رياض": خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم السبت، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أتمنى أن تكون المباريات مميزة وأن يستمتع بها الحضور، وأشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذه المباراة، فهي ملتقى مميز جدا وأتمنى تكراره بشكل دوري".

وتابع المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي الحالي ولاعب الأهلي الأسبق: "اللاعبون المعتزلون سعداء بهذا النوع من المناسبات، كلنا نعمل في مجالات مختلفة ما بين التدريب والإعلام، وعندما نلتقي سويا فإننا نستعيد الذكريات".

وحول ذكرياته مع المصيف، قال: "كنت أسافر الإسكندرية مع أهلي وكنا نذهب إلى المعمورة والمنتزه وميامي والعصافرة، وكنا بنحوش السنة كلها عشان نطلع أسبوع أو 10 أيام.. كانت أياما جميلة، وأي حاجة قديمة فيها بركة، لكن دلوقتي الأيام أصعب شوية".

وأجاب وائل رياض على عدد من الأسئلة السريعة، والتي كانت إجاباتها كالتالي: "إبراهيم عادل أفضل لاعب صاعد، وأفضل لاعب مصري محلي هو زيزو، ومحمد صلاح أفضل محترف".