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السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بعثة مصر لدى الأمم المتحدة تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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احتفلت بعثة جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بالعيد الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو.

وكان السفير الدكتور أحمد ايهاب جمال الدين وحرمه في مقدمة المستقبلين للضيوف من ابناء الجالية المصرية في سويسرا وسفراء واعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، الذين رحب بهم جميعا  في كلمة عرض فيها التطورات التي شهدتها مصر  من بعد ثورة يوليو  وحتى الان في ظل الجمهورية الجديدة .

جرت الاحتفالية في أجواء مصرية جميلة ، وبحفاوة وترحيب راق من سعادة السفير ايهاب جمال الدين والسيدة قرينته.

وشارك محمود عبد النبي فضل رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين بالخارج ورئيس جمعية المصريين في سويسرا وعدد من اعضاء الاتحاد و الجمعية والجالية المصرية في جنيف الاحتفالية.

 

هذا وقدم مكتب مصر للطيران في جنيف" سحب على 4 تذاكر سفر للقاهرة والعودة " فاز بها بعض المدعوين،وسلمها لهم الاستاذ وليد جلال مدير مكتب مصر للطيران في جنيف.             
 

بعثة مصر الامم المتحده جنيف ثورة 23 يوليو