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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس رجل الأعمال محمود عبد الشافي بتهمة النصب على المواطنين

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت النيابة العامة حبس رجل الأعمال محمود عبد الشافي ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب على المواطنين.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة مفادها تردد المتهم صاحب مبادرة "ابني بيتك بإيدك" والمطلوب لتنفيذ أحكام قضائية بإجمالي 400 حكم لاستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بزعم تسليمهم وحدات سكنية، على أحد المناطق بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أمكن إستهداف المذكور وأمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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