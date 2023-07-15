حبس عصابة سرقة الاموال عن طريق تغيير العملة بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، بحبس 5 أشخاص لاتهامهم بإدعاء الاتجار فى العملة وسرقة المواطنين، اربعة ايام على ذمة التحقيقات، وامرت بالتحفظ على المبالغ الماليه وفحصها.

ووجهت لهم تهم النصب على المواطنين بالاستيلاء على اموالهم.

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية) لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بقدرتهم على استبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى.

وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم المتهمين بالاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هربًا مستقلين السيارة المشار إليها، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.